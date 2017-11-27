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Россия инвестирует в газовую отрасль Киргизии 100 млрд рублей


Общий объем российских инвестиций в газовую отрасль Киргизии составит 100 млрд рублей. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, выступая на шестом форуме ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) по вопросам всеохватывающего и устойчивого промышленного развития.

"Общий объем инвестиций в газотранспортную и газораспределительную сеть Киргизии составит 100 млрд рублей", - отметил дипломат, говоря о том, какие действия предпринимает Россия в рамках программы партнерства между странами.

"Уровень газификации в результате осуществления этого плана должен вырасти с нынешних 22 до 60%", - указал Гатилов.

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