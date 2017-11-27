Мугабе будет получать 150 тысяч долларов в год

Посол Зимбабве в РФ Майк Санго опроверг информацию о том, что бывший зимбабвийский лидер Роберт Мугабе будет получать 150 тысяч долларов в месяц.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», ранее газета Guardian со ссылкой на источник в правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) сообщила, что Мугабе якобы заключил соглашение о своем уходе с поста президента, которое предусматривает наделение его юридическим иммунитетом и гарантирует денежные выплаты. В частности, ему якобы сразу заплатят 5 миллионов долларов и будут пожизненно выделять 150 тысяч в месяц.

"Это не информация, а спекуляция. 150 тысяч долларов не в месяц, а в год", — сказал Санго в эфире радио "Говорит Москва".

В середине ноября военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии. Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост президента, будет занимать эту должность до следующих выборов в августе 2018 года.