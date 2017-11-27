Де Мистура ожидает прибытия делегации властей Сирии к началу переговоров

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что делегация правительства Сирии не прибудет в Женеву в понедельник, он ожидает прибытия участников переговоров к началу раунда 28 ноября.

"Прошлым вечером мы получили сообщение, что правительство не прибудет в Женеву сегодня. Разумеется, мы надеемся и ожидаем, что правительство вскоре приедет", - как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», заявил де Мистура на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник.

Ранее спецпосланник ООН по Сирии заявил о планах начать восьмой раунд переговоров в Женеве 28 ноября. Он также рассказал о намерении провести два раунда межсирийских переговоров в декабре.

Де Мистура подчеркнул, что делегации правительства и оппозиции должны приехать в Женеву готовыми к ведению переговоров. Он отметил, что единая группа оппозиции должна иметь общую позицию.

"Переговоры должны пройти без каких-либо предварительных условий", — подчеркнул спецпосланник ООН.

Де Мистура ожидает, что в ходе предстоящего раунда сторонам удастся вести работу по вопросу выработки конституции и подготовки к выборам.