Президент Армении принял делегацию партии «Единая Россия»

Президент Армении Серж Саргсян 27 ноября принял делегацию партии «Единая Россия», в числе которой были также члены Комитета Государственной Думы РФ по международным делам.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостей, Саргсян подчеркнул, что сотрудничество между Арменией и Россией является стратегическим и партнерским.

Президент Республики Армения с удовлетворением отметил, что двусторонние отношения выделяются постоянным активным политическим диалогом, высоким уровнем координации внешней политики, эффективной работой на международных платформах и сотрудничеством в экономической, военной, военно-технической и гуманитарной сферах.

По словам президента, такой высокий уровень отношений между двумя дружественными странами намечается в год 25-летия установления двусторонних дипломатических отношений и 20-летия подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Президент Серж Саргсян придал большое значение межпарламентскому сотрудничеству в процессе перехода к парламентской системе после конституционных изменений в Армении.

Президент также отметил, что тесное сотрудничество между Республиканской партией Армении и партией «Единая Россия» является важной составляющей армяно-российского многостороннего партнерства.

Собеседники согласились в том, что межпартийные отношения оказывают значительное влияние на межгосударственные и межпарламентские контакты, на развитие отношений между двумя дружественными странами и народами. Они также с удовлетворением отметили развитие сотрудничества между молодежными организациями Республиканской партии Армении и «Единой России».

Глава делегации, заместитель генерального секретаря партии «Единая Россия», член Госдумы Сергей Железняк отметил, что взвешенная политика Армении позволяет максимально использовать потенциал для развития страны.

Он подчеркнул, что правящая партия Российской Федерации является сторонником развития отношений и сотрудничества политики «и, и», а не «или, или». В этом контексте Армения развивает отношения с Россией и ЕС, поэтому, по словам Сергея Железняка, все моменты, которые отличаются от этой позиции, не отражают официальных подходов РФ и правящей политической силы.