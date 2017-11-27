В правительстве обсудили вопросы разгрузки судов и проблемы упрощенного судопроизводства

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 27 ноября провел совещание, в ходе которого была обсуждена процедура разгрузки судов, распределения судами дел, мер и шагов по решению проблемы упрощенного судопроизводства в некоторых случаях и судебных задержек.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, было доложено, что министерство юстиции, в соответствии с поручением премьер-министра, разработан законодательный пакет поправок к Гражданскому процессуальному кодексу и Судебному кодексу.

На встрече также были обсуждены вопросы увеличения количество судей апелляционного административного суда, а также повышения эффективности производства административных делах.

Премьер-министр Карен Карапетян придал важность и поприветствовал представленный пакет законодательных актов и поручил после решения некоторых технических вопросов представить их в аппарат правительства.