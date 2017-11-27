Свитальский считает соглашение Армения-ЕС самым амбициозным документом, подписанным со странами ЕАЭС

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и ЕС учитывает все обязательства, которые Армения взяла на себя в рамках других форматов сотрудничества. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал на пресс-конференции руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский, добавив, что это соглашение является амбициозным и смотрящим в будущее.

«Это соглашение было подписано с учетом существования другого интеграционного проекта. Хотя у нас есть соглашения о партнерстве и сотрудничестве с другими странами, например, PCA + (Partnership and Cooperation Agreement) с Казахстаном, но соглашение с Арменией более амбициозное и предметное»,- подчеркнул Петр Свитальский.

По его словам, Европейский союз учитывает обязательства Армении перед другими структурами, но вопрос обеспечения гармонизации нового соглашения с другими соглашениями находится под юрисдикцией Армении.

В ответ на вопрос, в чем интерес Европы в подписании такого соглашения с Арменией, Свитальский заметил: «Не секрет, что это часть нашей стратегии по созданию стабильного и дружественного района, чтобы общество развивалось должным образом и адекватно. Следовательно, это соглашение является частью более широкой и всеобъемлющей стратегии. Он направлен на создание безопасной и дружественной среды».

По словам представителя ЕС, хотя это не является ассоциацией с ЕС, но данное соглашение учитывает претензии партнеров. Свитальский также подчеркнул, что ЕС не хочет делиться и получать дивиденды, а желает строить мосты, насколько это возможно.

«Концепция моста для Армении очень логична, и у Армении есть много преимуществ и средств для достижения этой цели», - сказал Питер Свитальский, коснувшись вопроса о том, может ли Армения стать мостом между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом.

Глава делегации ЕС также не пожелал говорить о неудачах, отметив, что он с оптимизмом смотрит на успешную реализацию предстоящих процессов. «Я не думаю, что уместно говорить о санкциях и неудачах, и я убежден, что это соглашение придаст новое качество нашим отношениям. Я также с оптимизмом смотрю на реализацию соглашения. Это совместная работа, и мы добьемся успеха, я уверен», - добавил он.

24 ноября в Брюсселе, в присутствии президента Республики Армения Сержа Саргсяна и президента Европейского Совета Дональда Туска, министр иностранных дел Эдвард Налбандян и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и ЕС.