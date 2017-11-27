Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-11-17

ЕРЕВАН, 27 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 27 ноября, курс доллара США вырос на 0.18 драмa и составил 484.17 драм. Курс евро вырос на 3.21 драмa и составил 577.61 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 8.32 драм. Курс британского фунта вырос на 1.41 драмa и составил 646.42 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 9.80 драмa и составила 20088.47 драм. Цена серебра сократилась на 0.60 драмa и составила 265.41 драм. Цена платины выросла на 36.53 драмa и составила 14554.61 драм.