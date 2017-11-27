Азиатские индексы - 27-11-17

ТОКИО, 27 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.24% и составил 22495.99 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.22% и составил 1776.73 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.94% и составил 3322.23 пункта, а HANG SENG снизился на 0.60% и составил 29686.19 пункта.