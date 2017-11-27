Президент Израиля пригласил принца Гарри и Меган Маркл на медовый месяц

Президент Израиля Реувен Ривлин пригласил британского принца Гарри и его избранницу американскую актрису Меган Маркл провести медовый месяц в еврейском государстве, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Пара объявила в понедельник о помолвке и намерении пожениться весной будущего года.

"Мазаль тов (пожелание удачи на иврите – ред.) его высочеству принцу Гарри и его невесте Меган Маркл. Шлем самый теплый привет ее величеству королеве, герцогу Эдинбургскому, всей королевской семье и британскому народу от Нехамы (супруги Ривлина – ред.), меня и всего израильского народа", — говорится в поздравлении президента, которое опубликовано в микроблоге Twitter.

"Мы приглашаем их насладиться медовым месяцем в Израиле", — сказано в англоязычном послании.