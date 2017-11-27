День рождения Роберта Мугабе станет национальным праздником в Зимбабве

День рождения бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе - 21 февраля - станет национальным праздником в стране, как передает Арменпресс, об этом сообщает местная газета The Herald.

Праздник получил название - Национальный день молодежи Роберта Габриэля Мугабе. Правительство приняло такое решение еще в августе 2017 года, однако официальная публикация в правительственной газете Зимбабве состоялась только в конце прошлой недели 24 ноября.

Ранее в день рождения Мугабе в стране проводились мероприятия в рамках "Движения 21 февраля", посвященные принципам и идеям Мугабе. Ранее Эммерсон Мнангагва,вступивший в должность президента Зимбабве 24 ноября, заявил, что для него Мугабе остается "отцом, учителем, товарищем по оружию и лидером".