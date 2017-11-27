Создано устройство для борьбы с зависимостью от смартфона

Австрийский дизайнер Клеменс Шиллингер создал устройство, помогающее преодолеть зависимость от гаджетов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Verge.

Изобретение представляет собой пластиковый муляж, имитирующий настоящий смартфон как по форме, так и по массе. На "экране" находятся каменные бусины, которые можно вращать, тем самым совершая те же движения, что и при пользовании гаджетом.

Шиллинджер отмечает, что люди зачастую достают свои смартфоны не ради каких-либо функций, а для того, чтобы просто занять руки.