в Берлине открылась ярмарка, где в 2016 году произошел теракт

Рождественская ярмарка в Берлине на площади Брайтшайдплатц, в декабре 2016-го года ставшая местом теракта, в понедельник открылась для публики, как сообщает Арменпресс, об этом передает корреспондент РИА Новости.

Ярмарка уже в 34-й раз будет принимать гостей ежедневно с 27 ноября до 7 января, за исключением дня годовщины теракта, которая будет отмечаться 19 декабря.

Вечером 19 декабря 2016 года грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественской ярмарке в центре Берлина, в результате чего 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был убит в Милане в перестрелке с полицией. Он был связан с террористической группировкой ИГ*.