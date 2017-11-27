Де Мистура намерен начать раунд переговоров по Сирии 28 ноября

Сообщения о том, что делегация правительства Сирии отложила выезд на межсирийские переговоры в Женеву, не повлиял на сроки их начала. Спецпредставитель генерального секретаря ООН в Сирии Стаффан де Мистура планирует начать восьмой раунд дискуссий, как и было ранее объявлено, 28 ноября, сообщил в понедельник ТАСС исполняющий обязанности шефа кабинета эмиссара ООН Майкл Конте, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы знаем о сообщениях на этот счет, но мы их не комментируем", - сказал он, отвечая на вопрос о том, не планирует ли эмиссар ООН отложить начало восьмого раунда в связи с сообщениями о том, что делегация правительства Сирии отложила выезд в Женеву. "Спецпосланник по-прежнему намерен начать переговоры завтра", - подчеркнул Конте.

Он напомнил, что свое видение состояния переговорного процесса де Мистура представит в понедельник в докладе Совету Безопасности (СБ) ООН. До конца текущего года он рассчитывает провести в Швейцарии два раунда переговоров. На запланированном на 28 ноября в Женеве восьмом раунде внимание предполагается сосредоточить на конституции и выборах, но не останутся в стороне также вопросы управления страной и борьбы с терроризмом.



