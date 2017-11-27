Картина китайского художника продана в Гонконге за $26 млн

Картина китайского художника-абстракциониста Чжао Уцзи (1920-2013) ушла с "молотка" в Гонконге за $26 млн. "Она установила новый рекорд среди работ азиатских живописцев, выполненных маслом", - как передает Арменпресс, об этом сообщили организаторы торгов из аукционного дома Christie's.

Речь идет о полотне под названием "29.01.64" размером 260 на 200 см, нарисованном в 1964 году. На холсте изображен китайский пейзаж в коричневых тонах, воплощенный не в традиционном стиле, а скорее, в духе западного абстракционизма. Оценочная стоимость лота составляла $11-16 млн, однако в ходе торгов цена резко подскочила. Имя покупателя не раскрывается.

В конце 1950-х годах уже получивший мировую известность Чжао перестал давал названия своим картинам - вместо этого он просто писал даты завершения работ. Спрос на них оставался стабильно высоким в Париже, Лондоне и Нью-Йорке. А в последние годы интерес к картинам этого автора вспыхнул и на азиатском рынке.





