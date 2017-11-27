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Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Грузии Георгию Маргвелашвили


Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Грузии Георгию Маргвелашвили в связи с пожаром в отеле «Лео Гранд» в Батуми, ставшим причиной десятков невинных жертв и раненных.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Саргсян выразил глубокие соболезнования президенту Маргвелашвили, дружественному народу Грузии и родным погибших, пожелав им силы и мужества духа, а раненным - скорейшего выздоровления.  



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