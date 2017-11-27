Мы обязаны совместно бороться против и турецкой политики отрицания, и попыток героизации фашизма: вице-спикер НС Армении

В рамках рабочего визита в Санкт-Петербург вице-спикер Национального Собрания Армении Эдыард Шармазанов 27 ноября встретился в Таврическом дворце с и.о. Генерального секретаря Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ С.Антуфьевым. На встрече присутствовал Постоянный представитель НС Армении в МПА СНГ Г.Чилингарян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, вице-спикер НС поздравил С.Антуфьева с назначением и.о. Генерального секретаря Совета МПА СНГ и выразил надежду на продолжение под его руководством плодотворной работы межпарламентской ассамблеи.

Э.Шармазанов подчеркнул роль СНГ и его парламентской составляющей и добавил, что делегаты НС РА активны в работе как ассамблеи, так и комиссий. Отметив, что в этом году исполнилось 25-летие создания МПА СНГ, вице-спикер также подчеркнул ее роль в мирном урегулировании региональных конфликтов. В этом контексте он заметил, что МПА СНГ, как международная организация, должна твердо выступать с позиций мирного урегулирования конфликтов.

Отметив, что в будущем году отмечается 70-летие принятой Генеральной Ассамблеей ООН конвенции “О предупреждении и наказании преступления геноцида”, Э.Шармазанов подчеркнул важность осуждения парламентариями МПА СНГ Геноцида армян и явления “геноцид” в целом.

“Только осуждением можем предупредить новые преступления против человечества. Здесь к месту вспомнить известную фразу Гитлера: “Кто сегодня, в конце концов, помнит об истреблении армян?”. Убежден, мы должны осудить и турецкую политику отрицания, и попытки героизации фашизма”, - сказал вице-спикер НС.