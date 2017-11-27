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Делегация во главе с министром обороны Армении отбыла в Минск


Делегация во главе с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном 27 ноября по приглашению министра обороны Беларуси отбыла в Минск.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, 30 ноября армянская делегация примет участие в очередном совместном заседании министров иностранных дел, министр обороны и секретарей Совета национальной безопасности стран-участниц ОДКБ.



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