Делегация во главе с министром обороны Армении отбыла в Минск

Делегация во главе с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном 27 ноября по приглашению министра обороны Беларуси отбыла в Минск.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, 30 ноября армянская делегация примет участие в очередном совместном заседании министров иностранных дел, министр обороны и секретарей Совета национальной безопасности стран-участниц ОДКБ.