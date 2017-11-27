В США собрали $370 тыс. для бездомного, который помог застрявшей на дороге девушке

Американцы пожертвовали более $370 тыс. для бездомного, который отдал последние деньги девушке, застрявшей на дороге без бензина, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Эта история стала известна благодаря действиям 27-летней жительницы штата Нью-Джерси Кейт Макклюр. Несколько месяцев назад на въезде в Филадельфию (штат Пенсильвания) у нее кончился бензин. Инцидент произошел поздно вечером, Макклюр оказалась одна и без наличных на обочине съезда со скоростного шоссе. Девушка решила добраться пешком до ближайшей автозаправочной станции, чтобы купить канистру бензина и вернуться к машине. На пути она встретила 34-летнего бездомного Джонни Боббитта, который спал под эстакадой, по которой съезжала Макклюр.

Боббитт попросил Макклюр вернуться в машину и на всякий случай запереться в ней, а затем дошел до АЗС и на имевшиеся у него $20 купил бензин. "Я практически не могла поверить в случившееся", - сказала Макклюр. Впоследствии она со своим другом несколько раз навещала Боббитта, передавая ему небольшие суммы денег и необходимые вещи. Пара, однако, решила в интернете рассказать о том, как Боббитт, который на тот момент уже год жил на улице, помог девушке, и объявили сбор пожертвований.

В результате на оказание помощи Боббитту американцы прислали в общей сложности свыше $375 тыс.





