Премьер Испании назвал абсурдом возможность выхода Каталонии из ЕС

Председатель правительства Испании Мариано Рахой назвал абсурдной идею возможного выхода Каталонии из состава Европейского союза (ЕС). Как передает Арменпресс, об этом он заявил в понедельник, передает агентство EFE.

Ранее отстраненный от должности лидера Каталонии Карлес Пучдемон утверждал, что жители автономного сообщества должны проголосовать по вопросу членства региона в ЕС. По мнению главы правительства Испании, "абсурдно претендовать на то, что Каталония выйдет из состава Евросоюза". "В настоящий момент должен говорить народ, а не он [Пучдемон]", - отметил Рахой.

Премьер подтвердил, что прогноз роста ВВП на будущий год составляет 2,3%. Однако, по словам главы кабмина, существует вероятность, что показатель достигнет отметки в 3%, если "спокойная, нормальная и стабильная" ситуация вернется в Каталонию. "Поэтому так важны закон и конституция, и так смехотворно то, что делают некоторые, чтобы противопоставить закон демократии, поскольку без закона нет демократии", - отметил Рахой.



