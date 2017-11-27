Депутат Бундестага приветствует подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армении и Евросоюза

Депутат Бундестага Альберт Вайлер приветствует подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армении и Евросоюза. Как передает «Арменпресс», об этом сказано в распространенном им заявлении.

«Я приветствую подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армении и Евросоюза. Это большая удача для Армении. Я уверен , что страна продолжит курсс на реформы в различных отраслях. Кроме того, это соглашение является инструментом для углубления отношений с ЕС, интенсификации отношений между народами, открытия новых экономических перспектив»,-заявил депутат Бундестага Альберт Вайлер.

По его словам, Восточное партнерство не направлено против какой-либо страны. Пример Армении свидетельствует, что отношения с ЕС не исключают сотрудничества с РФ.

24-го ноября в Брюсселе, в присутствии президента Республика Армения Сержа Саргсяна и председателя Совета ЕС Дональда Туска, было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, документ был подписан в рамках саммита Восточного партнёрства министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини.