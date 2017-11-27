По приглашению министра ИД Армении Эдварда Налбандяна 28-го ноября Армению посетит министр ИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении, министра ИД ИРИ Мохаммада Джавада Зарифа примет президент Армении Серж Саргсян.

Министр ИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф встретится с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.

В тот же день состоятся переговоры на уровне министров ИД Армении и ИРИ, после чего они выступят на совместной пресс-конференции.

Министры ИД Армении и ИРИ примут участие в открытии армяно-иранского бизнес-форума.