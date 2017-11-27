СМИ: делегация Дамаска отложила выезд в Женеву на неопределенный срок

Правительство Сирии "разочаровано итогами конференции оппозиционных сил в Эр-Рияде и приняло решение отложить выезд официальной делегации в Женеву на неопределенный срок". Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник издающаяся в Дамаске газета Al Watan. По ее данным, ранее планировалось, что правительственная делегация прибудет в понедельник в Женеву для участия в восьмом раунде межсирийских переговоров под эгидой ООН.

Как указывает Al Watan, сирийская сторона заявила в субботу на встрече с египетским дипломатом Рамзи Иззеддином Рамзи - заместителем спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры, - что "программный документ конференции "Эр-Рияд-2" возвращает процесс переговоров в самую начальную стадию". По ее мнению, оппозиция "игнорирует положения резолюции 2254 Совета Безопасности ООН о принципах урегулирования в Сирии и выдвигает предварительное условие, требуя ухода с поста президента Башара Асада в начале переходного периода".

Как считают в Дамаске, "такая позиция не подходит для вступления в политический процесс, который должен привести к прекращению семилетнего конфликта в Сирии". К тому же, как отмечает Al Watan, в Дамаске не удовлетворены составом оппозиционной делегации для переговоров с правительством, созданной по итогам конференции в Эр-Рияде.

Как сообщил в пятницу телеканал Al Mayadeen, единую делегацию сирийской оппозиции на прямых консультациях с представителями Дамаска в Женеве возглавит Наср аль-Харири.





