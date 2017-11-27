Мухи разносят гораздо больше микробов, чем думали до сих пор

Американские энтомологи обнаружили, что комнатные и мясные мухи являются переносчиками куда большего числа возбудителей заболеваний, чем считалось ранее, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Они способны переносить более 600 различных видов бактерий, о чем свидетельствует анализ ДНК.

Многие из этих бактерий являются возбудителями болезней человека, включая пневмонию, кишечные инфекции и заражение крови.

Как показывают эксперименты, мухи переносят и распространяют бактерии, которые живут у них на лапках и крыльях. Буквально каждый шаг, который делает муха, приводит к распространению живых бактерий.

"Люди и раньше догадывались, что мухи являются разносчиками патогенных бактерий, но никто не подозревал о масштабах этого явления", - говорит один из авторов исследования, профессор Дональд Брайант из Университета штата Пенсильвания.

Комнатная муха, которая живет по всему миру, оказалась переносчицей 351 вида бактерий. Мясная муха, обитающая в теплых странах, является носителем 316 видов бактерий. Большая часть этих микроорганизмов переносится обоими видами мух.

Исследователи, которые опубликовали полученные данные в журнале Scientific Reports, отмечают, что службы здравоохранения, возможно, недооценивают роль мух в распространении инфекционных заболеваний.