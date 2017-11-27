Коалиционные переговоры блока Меркель с СДПГ могут начаться только в 2018 году

Переговоры о формировании правящей коалиции между консервативным блоком Ангелы Меркель из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) начнутся не раньше января 2018 года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в понедельник в эфире телеканала ARD замглавы ХДС Юлия Клёкнер.

"Я исхожу из того, что только в начале следующего года будет дан зеленый свет для начала коалиционных переговоров", - сказала она.

Как пояснила политик, сначала СДПГ предстоит провести съезд, который запланирован на 7-9 декабря. "Потом нужно посмотреть, когда начнутся зондирующие консультации, и остается лишь неделя до зимних парламентских каникул, - добавила она.

Германия оказалась на пороге политического кризиса после того, как ХДС/ХСС не удалось создать правящую коалицию со Свободной демократической партией и "зелеными". Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после этого призвал парламентские партии сделать все, чтобы избежать перевыборов в Бундестаг. Одним из возможных вариантов выхода из кризиса является продолжение правления "большой коалиции" в составе консервативного блока ХДС/ХСС и СДПГ. Как ожидается, 30 ноября по приглашению Штайнмайера состоятся переговоры Меркель с лидером социал-демократов Мартином Шульцом и главой баварского ХСС Хорста Зеехзофера.





