Соглашение не имеет волшебной палочки: посол Петр Свитальский

Делегация ЕС в Армении сделает все, чтобы все условия по Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армении и Евросоюза были претворены в действительность. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал лидер делегации ЕС в Армении посол Петр Свитальский.

«Мы с коллегами готовы сделать максимально возможное, чтобы все условия по Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армении и Евросоюза были претворены в действительность. Это соглашение открывает новые возможности и двери, однако, самое существенное – получить от этих возможностей пользу. Для этого все мы должны будем исполнить свои роли, согласно пунктам соглашения»,- сказал лидер делегации ЕС в Армении посол Петр Свитальский.

«Соглашение не имеет волшебной палочки, чтобы изменить действительность за одну ночь. Однако, с позиций рядового гражданина оно привнесет ощутимую пользу»,- сказал лидер делегации ЕС в Армении посол Петр Свитальский.

24-го ноября в Брюсселе, в присутствии президента Республика Армения Сержа Саргсяна и председателя Совета ЕС Дональда Туска, было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, документ был подписан в рамках саммита Восточного партнёрства министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини.