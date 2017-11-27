Коллекцию вещей Клода Моне продали на аукционе в Гонконге за $11 млн

Коллекция личных вещей художника Клода Моне была продана на торгах Christie's в Гонконге за $11 млн, сообщает в понедельник аукционный дом.

На торгах, прошедших в воскресенье, в частности, были проданы очки, принадлежавшие французскому живописцу-импрессионисту. Стоимость очков с круглыми линзами в позолоченной оправе составила $51,5 тыс. (400 тыс. гонконгских долларов) при оценке экспертов в $1-1,5 тыс, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Всего на аукцион было выставлено 54 предмета, включая наброски, картины, фотографии, письма и другие личные вещи.

Самым дорогим лотом стала картина, написанная Моне маслом в 1884 году. На полотне размером 59,6 x 73 см изображены скалы и море, ее стоимость составила $4,6 млн.