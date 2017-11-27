Названы главные способы уберечься от рака

Исследователи из Американского онкологического общества (ACS) пришли к выводу, что причиной половины случаев заболевания раком является нездоровый образ жизни. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Zmescience.

Специалисты проанализировали данные, полученные Центрами по контролю и профилактике заболеваний США и Национальным институтом рака. Основными катализаторами развития злокачественных опухолей они назвали активное и пассивное курение, употребление алкоголя и мяса, лишний вес и отсутствие физической активности.

Оказалось, что курение является наиболее опасным фактором, связанным с 19 процентами случаев рака, в том числе опухолями легких, и 28,8 процента смертей. Ожирение было связано с 7,8 процента заболеваний и 6,5 процента смертей. Подавляющее большинство случаев опухолей кожи было вызвано загаром.

По мнению исследователей из ACS, отказ от вредных привычек, здоровое питание и физическая активность помогают значительно снизить риск заболевания раком. Профилактике злокачественных опухолей также способствует регулярный скрининг.

Ранее эксперты международного агентства по изучению рака, входящего в ВОЗ,пришли к выводу, что употребление переработанного мяса значительно повышает риск заболевания раком кишечника. Наибольшую угрозу в этом отношении представляют колбасы и сосиски, которые так же опасны, как табак, асбест и выхлопы дизельного топлива.