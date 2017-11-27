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Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2018 года состоится не в Лиме


Чемпионат  мира по тяжелой атлетике 2018 года состоится в Туркмении. Место проведения чемпионата мира по тяжелой атлетике 2018 года изменилось: вместо Лимы главное соревнование года примет столица Туркменистана Ашхабад, поскольку в Перу отказались провести чемпионат мира.

Как передает «Арменпресс», Ашхабад примет чемпионат мира с 24 ноября по 3 декабря следующего года.

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