Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2018 года состоится не в Лиме
Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2018 года состоится в Туркмении. Место проведения чемпионата мира по тяжелой атлетике 2018 года изменилось: вместо Лимы главное соревнование года примет столица Туркменистана Ашхабад, поскольку в Перу отказались провести чемпионат мира.Как передает «Арменпресс», Ашхабад примет чемпионат мира с 24 ноября по 3 декабря следующего года.
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