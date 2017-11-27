Принц Гарри объявил о помолвке
Принц Гарри женится на американской актрисе Меган Маркл. Как передает Арменпресс, об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на пресс-службу британского королевского двора.
Свадьба состоится следующей весной.
В заявлении королевского двора Кларенс-хаус говорится, что принц Гарри уже получил благословение родителей своей невесты.
33-летний принц Гарри является пятым в очереди наследования британского престола. 36-летняя Маркл известна благодаря роли в сериале "Форс-мажоры".
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