Принц Гарри объявил о помолвке

Принц Гарри женится на американской актрисе Меган Маркл. Как передает Арменпресс, об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на пресс-службу британского королевского двора.

Свадьба состоится следующей весной.

В заявлении королевского двора Кларенс-хаус говорится, что принц Гарри уже получил благословение родителей своей невесты.

33-летний принц Гарри является пятым в очереди наследования британского престола. 36-летняя Маркл известна благодаря роли в сериале "Форс-мажоры".