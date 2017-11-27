Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 14:30 27-го ноября на межгосударственных и республиканских дорогах на территории Армении осадков не наблюдается.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты. На перевале Варденяц – местами гололед.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.