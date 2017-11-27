Национальная сборная Армении по баскетболу возглавляет подгруппу В. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация по баскетбола Армении. По завершении второго тура отборочного этапа чемпионата Европы, Национальная сборная Армении по баскетболу набрала 3 очка и возглавляет подгруппу В.

Национальная сборная Армении по баскетболу в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 26 ноября провела свою первую игру со сборной Албании, выиграв со счетом 80:63.

Национальная сборная Армении по баскетболу в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 26 ноября провела свою вторую игру со сборной Дании.К сожалению наша команда проиграла со счетом 71:78.