Индийский аэропорт побил мировой рекорд

Международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи в Мумбае (Индия) установил мировой рекорд по количеству рейсов за сутки. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Times of India.

24 ноября в аэропорту выполнено 969 взлетов и посадок. Такая цифра была достигнута за счет большого числа чартерных рейсов и частных перелетов. Ранее установленный рекорд составлял 935 рейсов в сутки, он принадлежал этому же аэропорту.

Специфика воздушной гавани Мумбая в том, что она занимает небольшую площадь, а ее взлетно-посадочные полосы образуют крест, поэтому их одновременное использование невозможно. Высокая проходимость обеспечивается за счет слаженной работы персонала. Как отмечается, в рекордный день в аэропорту три раза в течение часа смогли взлететь и выполнить посадку 50 самолетов, в некоторых ситуациях рейсы совершались каждую минуту.

Представитель воздушной гавани сообщил, что планируется установить новый рекорд — 1000 рейсов в день.