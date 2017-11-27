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Экс-президент Киргизии Атамбаев выпустил клип на свою песню "Осенний вальс"


Клип на песню "Осенний вальс" экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, оставившего пост главы государства в пятницу, появился на видеохостинге YouTube. Лирическую песню, написанную Атамбаевым на киргизском языке в мелодике городского романса, исполнил финалист российского шоу "Главная сцена" Кайрат Примбердиев в сопровождении эстрадного оркестра, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Экс-президент Киргизии стал известен в республике как автор-исполнитель в прошлом году, после записи альбома своих песен, который он приурочил к своему 60-летию, чтобы сделать подарок своим родным и близким. В интернете появились видеоклипы на песни Атамбаева "Судьбе назло", "Я не могу без тебя жить", посвященная солдатам-фронтовикам Великой Отечественной войны, "Мне не страшно умирать", "Рита" и другие. Его песни становились хитами киргизского интернета, породив множество кавер-версий.

Атамбаев — один из крупнейших бизнесменов республики, вошедший в 2004 году в составленный киргизскими СМИ топ-100 богатых людей страны, всегда тяготел к литературному творчеству. С 1983 года он являлся членом Союза писателей СССР. В настоящее время на общественных началах возглавляет киргизский Литературный фонд писателей. Он неоднократно заявлял, что после окончания президентского срока планирует посвятить себя творческой деятельности.



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