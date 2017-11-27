Си Цзиньпин призвал китайцев устроить революцию в туалетах

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал граждан Китая «революционизировать туалеты» для развития внутреннего туризма и улучшения качества жизни. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на «Синьхуа».

По словам китайского лидера, «проблема туалетов — это не мелочь, а важный аспект строительства цивилизованных городов и деревень».

Отмечается, что еще в 2015 году Си Цзиньпин начал «туалетную революцию». Ранее местным властям страны неоднократно поступали жалобы на антисанитарию в уборных, расположенных в популярных у туристов местах. Глава государства уверен, что соблюдение правил гигиены и приведение туалетов в порядок помогут создать цивилизованное общество.

Он отметил, что за последние три года туристические компании модернизировали около 68 тысяч уборных. До 2020 года планируется привести в порядок еще 64 тысячи туалетов.