Сингапур рассчитывает в 2018 году заключить соглашение с ЕврАзЭС

Правительство Сингапура рассчитывает на завершение в будущем году переговоров о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС). Об этом заявил в понедельник старший министр торговли и промышленности республики (в ранге замминистра - прим. ТАСС) Ко По Кун на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корр. ТАСС.

По его словам, в настоящее время представители ведомства находятся в Москве, где идут консультации о зоне свободной торговле. "Надеемся, что уже в этом году будет достигнут определенный прогресс", - подчеркнул Ко По Кун. "А уже в следующем году рассчитываем на успешное завершение переговоров", - добавил он.

В состав ЕврАзЭс входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.





