Папа римский прибыл в Мьянму с апостольским визитом

Папа римский Франциск в понедельник прибыл в Мьянму с апостольским визитом, став первым главой Римско-католической церкви, посетившим эту страну, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Самолет с понтификом приземлился в аэропорту Янгона, крупнейшего города Мьянмы. Прибытие Франциска в прямом эфире демонстрировал местный телеканал MITV. Местные жителей ожидали прибытия понтифика на улицах Янгона и у здания аэропорта, держа его портреты в руках и плакаты с приветственными надписями.

Как сообщают организаторы визита, в Мьянме папа римский пробудет до четверга, включительно. У понтифика запланированы встречи с президентом республики Тхином Чжо, государственным советником и де-факто политическим лидером Мьянмы Аун Сан Су Чжи, а также с главнокомандующим армией Мин Аун Хлаингом. В среду папа Франциск, как ожидается, проведет мессу в Янгоне, а на следующий день покинет страну и направится в соседний Бангладеш.

Пятидесятимиллионная Мьянма является преимущественно буддийской страной. Община местных католиков насчитывает около 700 тыс. человек. Дипломатические отношения между Ватиканом и Мьянмой были установлены в мае этого года.

Организаторы визита главы Святого престола в Мьянму ранее сообщили, что рапа римский Франциск в ходе своего визита не намерен обсуждать с местными властями кризис в западном штате Ракхайн, который привел к массовому бегству представителей народности рохинджа в Бангладеш. По словам священника Мариано Со Найна, папа "осведомлен о ситуации в Ракхайне и понимает ее очень хорошо", однако главная цель визита заключается в том, чтобы "воодушевить католиков, поддержать изменения, которые происходят в Мьянме, обсудить взаимодействие".





