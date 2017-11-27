Мэр Еревана Тарон Маргарян наградил мэра Марселя Жана-Клода Годена золотой медалью мэра Еревана
13:39, 27 Ноябрь, 2017
Делегация, возглавляемая мэром Еревана Тароном Маргаряном, приняла участие в официальном приеме от имени мэра Марселя Жана-Клода Годена, организованном по случаю 25-летия подписания соглашения о дружбе и сотрудничестве между Ереваном и Марселем. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
Выразив благодарность мэру Еревана за принятие приглашение, мэр Годен отметил, что этот визит еще одна возможность, чтобы обсудить ход реализации программы сотрудничества между двумя городами и наметить планы на будущее. Выразив удовлетворение сформированным эффективным сотрудничеством между Ереваном и Марселем, Жан-Клод Годен поблагодарил Тарона Маргаряна за вклад в укрепление двусторонних отношений.
«Господин мэр, с уверенностью можем констатировать тот факт, что сотрудничество между Ереваном и Марселем, действительно, эффективное. Должен также отметить, что при каждой возможности, говоря о армяно-французских отношениях, я с гордостью отмечаю об эффективном взаимодействии двух городов и подчеркиваю, что в этом есть Ваш личный вклад, за что я Вам искренне благодарен. Ваш визит является еще одним доказательством глубокого уважения и дружбы между нашими городами, и я убежден, что все программы, договоренность о которых была достигнута в ходе этого визита, обязательно будут осуществлены», - отметил Жан-Клод Годен.
В своей речи мэр Тарон Маргарян в первую очередь выразил благодарность мэру Марселя за приглашение и теплый прием, подчеркнув, что придает особую важность сотрудничеству и дружественным отношениям двух городов.
«Для меня, действительно, большая честь находиться сегодня рядом с нашими друзьями и вместе отмечать 25-летие нашего успешного сотрудничества. Последние два десятилетия отличались развитием армяно-французских отношений в сферах децентрализованного взаимодействия, экономики и культуры. За это время было также реализовано множество совместных программ во благо жителей двух городов»,-отметил Тарон Маргарян.
Придав особую важность роли армянской общины во Франции и, в частности, городе Марсель, мэр Тарон Маргарян выразил уверенность в том, что этот фактор является дополнительным стимулом для дальнейшего развития связей между двумя городами.
В своей речи мэр Еревана коснулся также мероприятий, приуроченных к 2800-летию основания Еревана и 17-го саммита Франкофонии, который пройдет в столице Армении. Пользуясь случаем Тарон Маргарян пригласил присутствующих в Ереван, заверив, что двери гостеприимного города всегда открыты для друзей.
«Господин мэр, еще раз поздравляю с юбилеем нашего сотрудничества и, выразив Вам свою благодарность за приглашение, хочу снова подчеркнуть, что я высоко ценю Ваш личный вклад в укрепление связей между Ереваном и Марселем. Будьте уверены, что Вы всегда желанный гость в нашей столице», - отметил Тарон Маргарян.
В рамках официального приема за значительный вклад в укрепление связей между Ереваном и Марселем и по случаю 25-летие сотрудничества мэр Еревана Тарон Маргарян наградил мэра Марселя, почетного гражданина Еревана Жана-Клода Годена золотой медалью мэра Еревана.