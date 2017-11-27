Соглашение ЕС-Армения дает возможности, которыми мы должны воспользоваться: политолог Александр Искандарян

Подписанное 24-го ноября в Брюсселе в рамках саммита «Восточного партнёрства» ЕС Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армении и Евросоюза – не волшебная палочка, а возможности, которыми мы должны воспользоваться. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

«Еще до подписания я говорил о важности Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армении и Евросоюза. Это произошло, Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армении и Евросоюзабыло подписано. Соглашение ЕС-Армения дает возможности, которыми мы должны воспользоваться. Конечно, это серьезное соглашение, имеющее нормативную базу: это не меморандум о намерениях: документ подразумевает выполнение обязательств Арменией и ЕС. Среди обязательств – экспертное, финансовое, техническое содействие. Мы видим, что подобные соглашения подписаны с Молдовой, Украиной и Грузией. Говорить о том, что данные страны сразу превратились в Швейцарию, нельзя. Как и нельзя сказать, что значение данного соглашения небольшое. Данный документ дает многое – возможности, которыми мы еще должны суметь воспользоваться», – сказал политолог.

Политолог отметил также, что подписанное 24 ноября в Брюсселе в рамках саммита «Восточного партнёрства» ЕС Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армении и Евросоюза напрямую какого-либо влияния на процесс карабахского урегулирования не окажет, поскольку, как было подчеркнуто, в вопросе урегулирования посредническую миссию осуществляет Минская группа ОБСЕ.

По словам Искандаряна, до последнего момента сохранялась интрига, связанная с подписанием не соглашения, а итоговой декларации саммита «Восточного партнерства».

Документ, как отметил политолог, подписан в более или менее идеальном для армянской стороны виде, то есть закреплен возможный максимум, который был в дискурсе рижского саммита Восточного партнерства, когда азербайджанская сторона попросту подняла истерику.

А.Искандарян отметил также: то, как был подписан документ, демонстрирует отношение международного сообщества, европейских структур в целом к Армении и Азербайджану.

«В последний период в открытых дискуссиях мы видим тенденции ухудшения отношения Запада к Азербайджану и улучшения отношения к Армении», – сказал политолог, добавив, что большую роль в процессе подписания соглашения сыграло и то, что в последний период Азербайджан позволяет себе поведение, крайне не соответствующее международным нормам.

24-го ноября в Брюсселе, в присутствии президента Республика Армения Сержа Саргсяна и председателя Совета ЕС Дональда Туска, было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, документ был подписан в рамках саммита Восточного партнёрства министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини.