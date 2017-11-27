Председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям, депутат от фракции правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян считает, что Армении удалось реализовать политику «и-и». Как передает «Арменпресс», сегодня, 27 ноября, в парламенте Армении проходят слушания вокруг инициированного оппозиционной фракцией «Выход» («Елк») проекта заявления Национального Собрания «О начале процесса по прекращению действия Договора о Евразийском экономическом союзе по части Республики Армения».

Что касается заявления депутата НС РА от фракции «Выход» («Елк») Эдмона Марукяна, что обещанная властями Армении политика «и-и» так и не осуществилась, А. Ашотян отметил, что она состоялась. «Под этим подразумевалось не создание зоны свободной торговли, а геополитический фактор», – подчеркнул депутат.

Армении удалось избежать конфронтационной риторики, конфронтационных процессов, работать в направлении сопоставления интересов, и, будучи в зоне одной свободной экономической зоне, построить параллельно политические отношения с другими центрами. Именно это и является политикой «и-и».

Нет такой страны, которая была бы одновременно в 2 свободных экономических зонах, сказал он.

Представители оппозиционной фракции Национального Собрания «Выход» («Елк»), говоря о необходимости выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), приводят три типа аргументов: экономические, политические и военно-технические, заявил сегодня в ходе слушаний председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям, депутат от фракции правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян.

Армен Ашотян согласился с тем, что ЕАЭС нельзя считать исключительно экономическим объединением, а среди приведенных аргументов политического характера выделил самый главный для Армении – карабахское урегулирование.

«Отмечается, что члены ЕАЭС, например Казахстан и Беларусь, не всегда голосуют в пользу Армении. Но вспомним, что ЕАЭС был создан по инициативе России и вокруг экономики РФ. Следовательно необходимо зафиксировать данный контраргумент и двигаться вперед. Необходимо также помнить, что одним из акторов в вопросе регулирования карабахского конфликта является Россия, в качестве страны-сопредседателя Минской Группы ОБСЕ. И позиция данной страны в вопросе урегулирования карабахской проблемы не вызывает сомнений.

Напомню недавний визит в Баку и Ереван главы МИД России Сергея Лаврова и прозвучавшие заявления: то есть РФ играет и будет играть ключевую роль в данном вопросе. И увязывать инициативу по выходу Армении из ЕАЭС с карабахским конфликтом не совсем верно», – подчеркнул парламентарий.

Обратившись к другому политическому аргументу, что Армения, став членом ЕАЭС, остается за рамками международных политических событий, депутат отметил, что любой экономический союз имеет и политический компонент. По словам А. Ашотяна, то же самое касается и Евросоюза, который был создан в качестве исключительно экономического объединения, но сегодня постепенно превращается в политическое объединение, включая также и вопрос безопасности.

По словам Ашотяна, с политической точки зрения очевидно, что членство в ЕАЭС исходит из повестки внешней политики Армении.

«Членство в любой наднациональной структуре подразумевает обязательства, можете назвать это ограничением суверенитета или как угодно. Если проводить параллели между ЕС и ЕАЭС, становится очевидным, что страны Евросоюза делегировали Брюсселю гораздо больше суверенных прав. То есть нормально, что государство, становясь членом какого-либо наднационального союза, вверяет некоторые полномочия данной структуре, взамен получая другие», – сказал Ашотян.

А. Ашотян согласился с заявлениями, что после вступления Армении в ЕАЭС ВВП РА в долларовом выражении упал, однако, по словам депутата, еще большее падение зафиксировано в странах, которые подписали Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, в частности, Украине и Грузии.

«Это является проблемой, связанной с курсом доллара, а не доказательством экономического регресса. То, что связано с показателями экспорта и импорта, то данный вопрос оставлю экономистам. Но отмечу, что любой процесс ассоциации требует становления в институциональном плане. В ЕС, имеющем 60-летнюю историю, до сих пор продолжается процесс становления институтов. Очевидно, что и ЕАЭС, существующий 2,5 года, должен преодолеть эти трудности. Всё ли гладко в ЕАЭС? Нет. Всё ли гладко в ЕС? Тоже нет», – отметил парламентарий.

Обратившись к приводимым представителями фракции «Выход» аргументам относительно того, что по части безопасности Армения, став членом ЕАЭС, не оказалась в выигрыше, А. Ашотян назвал эти заявления однобокими.