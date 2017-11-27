Суд в Москве расторг брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Мировой судебный участок 202 района Кунцево в Москве удовлетворил иск о разводе актера и режиссера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщила в понедельник пресс-секретарь Кунцевского суда Москвы Дарья Галкина.

"Суд в закрытом судебном заседании официально расторг брак между Джигарханяном и Цымбалюк-Романовской", - сказала представитель суда.

Ранее мировой суд в закрытом режиме провел с представителями сторон беседу, в ходе которой юристы Джигарханяна заявили ходатайство о проведении судебного разбирательства в закрытом режиме. Представители Цымбалюк- Романовской поддержали их просьбу. Суд удовлетворил ходатайство адвокатов, так как гражданское дело "относится к частной жизни граждан".

Адвокат режиссера Евгений Парфенов сообщил ТАСС, что Цымбалюк-Романовская не возражала против развода. "Совместно нажитого имущество у супругов нет, все числится за ней", - отметил он, напомнив, что официально брак был заключен 25 февраля 2016 года.

Ранее 38-летняя Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась по собственному желанию.



