Членство в ЕАЭС соответствует интересам и повестке внешней политики Армении: Армен Ашотян

Членство в ЕАЭС соответствует интересам и повестке внешней политики Армении. Об этом на парламентских слушаниях 27-го ноября по проекту заявления Национального Собрания «О начале процесса денонсации Республикой Армения Договора о Евразийском экономическом союзе», предложенного фракцией блока «Выход», заявил председатель постоянной Комиссии НС по внешним связям, зампредседателя правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян.

«Участие в любом альянсе приводит к обязательствам, можете назвать это ограничением или разменой суверенитета, или как хотите. Страны ЕС делегировали Брюсселю гораздо больше полномочий, чем члены ЕАЭС»,- заявил председатель постоянной Комиссии НС по внешним связям, зампредседателя правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян.

Как передает «Арменпресс» с его слов, любое членство в какой-либо международной организации приводит к добровольной передаче части своего суверенитета или его определенного ограничения, и одной из основных причин европейского кризиса является именно столь широкий отказ стран-членов ЕС от своих суверенных прав путем передачи их Брюсселю.

На замечание о том, что не всегда страны-члены ЕАЭС блюдут интересы Армении, Ашотян ответил, что действительно, не всегда, скажем, Беларусь и Казахстан, однако ЕАЭС был создан по инициативе РФ, вокруг экономики РФ, а РФ является одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулированием карабахского конфликта, и позиция РФ в этом аспекте ни у кого не вызывает сомнений. «Напомню только последний визит министра ИД РФ и его заявления в Баку и Ереване. РФ играет и будет играть важную, ключевую роль в этом вопросе»,- сказал он, добавив, что нельзя увязывать членство в ЕАЭС с карабахской проблемой.

По его словам, выводы о том, будто Армения не выиграла в обеспечении своей безопасности, участвуя в ЕАЭС, представляются однобоко. Он напомнил, что власти Армении неоднократно заявляли о своей обеспокоенности по поводу поставок вооружений Азербайджану со стороны РФ.

Национальное Собрание Армении, учитывая негативные последствия после вступления страны в Евразийский экономический союз, должно принять решение о ее выходе из ЕАЭС. Об этом на парламентских слушаниях 27 ноября по проекту заявления Национального Собрания «О начале процесса денонсации Республикой Армения Договора о Евразийском экономическом союзе», предложенного фракцией блока «Выход», заявил руководитель партии «Светлая Армения», депутат от блока Эдмон Марукян.

Как сказал руководитель партии «Светлая Армения», депутат от блока «Выход» Эдмон Марукян, за период нахождения Армении в ЕАЭС в республике зафиксирована серьезная деградация по некоторым направлениям, в том числе и в экономике. «Продвижения также не было в вопросе обеспечения безопасности. За три года членства Армении в ЕАЭС ВВП Армении в долларовом соотношении сократился на 8%», - отметил Марукян, добавив при этом, что уровень занятости также снизился на 13%, международные резервы на 40%, а государственный долг вырос на 10%. Вместе с тем, как заметил глава партии «Светлая Армения», внешние инвестиции в 2014 году составили 267,4 млрд драмов, в то время как в 2016 году – всего 81 млрд драмов.

В ответ на это зампредседателя правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян напомнил, что еще больше упали ВВП в тех странах, которые подписали Ассоциативный договор с ЕС – в Украине и в Грузии.

По его словам, любой альянс требует становления институтов, и если ЕС, имеющий 60-летнюю историю, все еще строит эти институты, то очевидно, что за несколько лет ЕАЭС не может преодолеть все подобные трудности.