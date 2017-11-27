СМИ: в Китае провели первую в мире операцию с использованием 3D-печати костной ткани

Первая в мире операция на коленном суставе с использованием технологий 3D-печати костной ткани была проведена в городе центрального подчинения Чунцин (Юго-Западный Китай). Как сообщило в понедельник Международное радио Китая, при создании новых тканей для 84-летнего пациента был использован редкий металл - тантал.

Как заявили врачи, операция прошла успешно. Мужчина уже в первый день после операции смог самостоятельно выполнить основные движения "новым" коленом, и, как ожидается, через четыре-пять дней уже будет выписан, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





