Подписание нового соглашения с ЕС сделает Армению свидетельницей новых, качественных изменений: Петр Свитальский

Подписание соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом сделает Армению свидетельницей новых, качественных изменений в вопросе борьбы с коррупцией. Как передает «Арменпресс», об этом во время конференции «Предупреждение коррупции и защита прав чеовека» сказал 27-го ноября руководитель делегации ЕС в Армении посол Петр Свитальский.

«За последние месяцы в Армении были проведены важные шаги в вопросе борьбы с коррупцией, в законодательном поле, состоялись реформы в области судопроизводства. Все это – лучшие примеры инициатив, предпринятых Арменией. ЕС приветствует эти шаги»,- сказал руководитель делегации ЕС в Армении посол Петр Свитальский.

По его словам, Армения входит в новую эру, когда все судебные реформы будут проверены в деле.

«Мы почувствуем качественные изменения в этих отраслях. ЕС оказывает поддержку указанным процессам. Новые, качественные изменения в вопросе борьбы с коррупцией увидят все заинтересованные стороны, правительство Армении, ее общество»,- сказал руководитель делегации ЕС в Армении посол Петр Свитальский.

По его словам, ЕС и Совет Европы оказывают поддержку Армении в вопросе борьбы с коррупцией, проводятся довольно широкие реформы в Минюсте, судебной системе.

24-го ноября в Брюсселе, в присутствии президента Республика Армения Сержа Саргсяна и председателя Совета ЕС Дональда Туска, было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, документ был подписан в рамках саммита Восточного партнёрства министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини.