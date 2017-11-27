На Гавайях впервые после холодной войны услышат предупреждающую о ядерном ударе сирену

Сигнал тревоги, оповещающий об опасности ядерного удара, прозвучит на Гавайских островах в начале декабря - впервые после завершения холодной войны. Как сообщил в воскресенье американский телеканал NBC, данная мера будет принята в свете напряженности между США и КНДР.

Как отмечает телеканал, начиная с 1 декабря на Гаваях начнут ежемесячно испытывать сирену, которая должна предупредить жителей о том, что архипелагу грозит нападение с применением ядерного оружия. Данный сигнал будет звучать сразу после оповещения об опасности цунами или ураганов. Его также включают в тренировочных целях каждый месяц, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Телеканал приводит слова руководителя Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Гавайи Верна Мияги. Как он указал, данные меры продиктованы опасностью со стороны КНДР, которая активно развивает ракетную и ядерную программы. Мияги констатировал, что нападение со стороны Пхеньяна на Гавайи маловероятно, однако риск существует.