Бако Саакян принял главного военного инспектора при президенте Армении генерал- полковника Михаила Арутюняна

27 ноября Президент Республики Арцах Бако Саакян принял главного военного инспектора при Президенте Республики Армения генерал-полковника Михаила Арутюняна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

В ходе встречи, на которой присутствовал министр обороны Республики Арцах Левон Мнацаканян, были обсуждены вопросы, касающиеся военного строительства и сотрудничества двух армянских государств в этой сфере.