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Бако Саакян принял главного военного инспектора при президенте Армении генерал- полковника Михаила Арутюняна


27 ноября Президент Республики Арцах Бако Саакян принял главного военного инспектора при Президенте Республики Армения генерал-полковника Михаила Арутюняна. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

В ходе встречи, на которой присутствовал министр обороны Республики Арцах Левон Мнацаканян, были обсуждены вопросы, касающиеся военного строительства и сотрудничества двух армянских государств в этой сфере.

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