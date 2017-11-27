Бако Саакян принял главного военного инспектора при президенте Армении генерал- полковника Михаила Арутюняна
27 ноября Президент Республики Арцах Бако Саакян принял главного военного инспектора при Президенте Республики Армения генерал-полковника Михаила Арутюняна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.В ходе встречи, на которой присутствовал министр обороны Республики Арцах Левон Мнацаканян, были обсуждены вопросы, касающиеся военного строительства и сотрудничества двух армянских государств в этой сфере.
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