В Грузии из-за пожара в гостинице в Батуми объявлен траур

Правительство Грузии объявило в понедельник траур по 11 жертвам пожара, произошедшего 24 ноября в батумской пятизвездочной гостинице "Лео Гранд".

Как передает корреспондент "Интерфакса", на всех государственных учреждениях республики приспущены государственные флаги, сообщает Арменпресс.

Между тем в понедельник владелец гостиницы Эрол Авгорен заявил журналистам в Батуми, что правила безопасности в "Лео Гранд" соответствуют стандартам.

"Мы готовы сотрудничать для установления причин пожара с представителями властей Грузии. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших", - сказал Авгорен.

Пожар в 22-этажном здании "Лео Гранд" начался около 20:00 24 ноября и продолжался несколько часов. Как сообщают официальные грузинские источники, все 11 жертв пожара погибли от удушья.