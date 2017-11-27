Индонезия из-за извержения вулкана на Бали эвакуирует около 100 тыс. человек

Около 100 тыс. человек подлежат эвакуации на индонезийском курортном острове Бали из-за извержения вулкана Агунг. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство AFP со ссылкой на представителей ведомства по чрезвычайным ситуациям Индонезии.

Около 40 тыс. человек уже покинули свои дома, расположенные вблизи вулкана, однако число эвакуированных в ближайшее время возрастет более чем в два раза.

Власти Индонезии в понедельник повысили до максимального по четырехбалльной шкале уровень угрозы от активизировавшегося вулкана Агунг на острове Бали. По данным ведомства, текущая активность свидетельствует о высокой вероятности мощного извержения. Из-за извержения вулкана в аэропорту на Бали были отменены по меньшей мере 445 авиарейсов, в том числе 196 международных, тысячи туристов не могут вылететь с острова. В 1963 году в результате извержения вулкана Агунг свыше 1,5 тыс. человек погибли, еще около 100 тыс. лишились своих домов.





