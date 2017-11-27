В следстввенном отделе Шенгавита СК Армении было заведено уголовное дело, в рамках которого, при проведении оперативно-розыскных мероприятий удалось выяснить некоторые обстоятельства поножовщины с участием 4 пострадавших. Задержан подозреваемый в участии в поножовщине в Шенгавите.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, в районе 02:30 26-го ноября 2017 года из МЦ «Астхик» было получено сообщение о том, что к ним были доставлены 4 человека с колото-резаными ранами: Н.Петросян, 1993 г.р., Х.Саргсян, 1993 г.р., Х.Мартиросян, 1992 г.р., А.Авагян, 1993 г.р.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось выяснить, что все пострадавшие получили ранения в ходе одной и той же драки с поножовщиной, выяснилось место происшествия. В следственном отделе Шенгавита СК Армении было заведено уголовное дело по ст.112 и ст.113 УК Армении. Указанные 4 лица были признаны пострадавшими, среди них есть и сотрудники полиции.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось выяснить некоторые обстоятельства поножовщины и личность предполагаемого преступника.

Он явился в следственный отдел и дал показания. Подозреваемый был задержан.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.