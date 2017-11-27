Состояние пострадавших при ДТП водителя и пассажира оценивается как удовлетворительное

26-го ноября в Гегаркуникской области произошло крупное ДТП.

На 14-м километре автодороги Севан-Гавар в районе 22:00 произошло лобовое столкновение автомобилей марок «Mercedes» с госномерами 41 NX 001 и «Nissan Qashqai» с госномерами 19 ՕՕ 048.

В результате ДТП 2 человека - водитель и пассажир автомобиля «Mercedes» скончались на месте, водитель и пассажир автомобиля«Nissan Qashqai» с разными телесными повреждениями были доставлены в медцентр Гавара и Севана, где врачи оценили их состояние как тяжелое.

Согласно предварительным данным, погибшие работали в Мартунинском отделении полиции и возвращались домой со свадебной церемонии.

По сведениям директора МЦ Гавара Ашота Карапетяна, к ним был доставлен водитель автомобиля «Nissan Qashqai» Армен Киракосян. «Он в удовлетворительном состоянии, получил необходимую помощь и утром 27-го ноября был выписан»,- сказал директор МЦ Гавара Ашот Карапетян.

«К нам был доставлен пассажир автомобиля«Nissan Qashqai» Карен Мамиконян. Ему была оказана медпомощь, для продолжения лечения ночью 27-го ноября его перевели в Ереван. Состояние раненого удовлетворительное»,- сказала директор МЦ Севана Гаянэ Элизбарян.

Хосров Хлгатян