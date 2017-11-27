Систему распознавания лиц установили в столовой одной из китайских школ
В одной из китайских школ в столовой установили систему распознавания лиц, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
С помощью системы распознавания лиц отныне ученики могут оплатить обед в школьной столовой. Раньше они делали заказ через интернет, используя смартфоны. Но для оформления заказа нужны были специальные карточки, которые ученики часто забывали или теряли. Теперь процесс значительно упростился.
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